Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун пригрозил бойкотировать чемпионат России

Накануне вечером он назвал происходящее клоунадой и заявил, что сегодня объявит о решении сняться с турнира. Его слова приводит издание «Спорт-Экспресс». Незадолго до этого «Спартак» упустил победу в домашнем матче с «Сочи» – 2:2, хотя вел со счетом 2:0. Оба гола «Спартак» пропустил с пенальти. Ближе к полуночи глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи сообщил, что второй пенальти был назначен ошибочно. По его словам, арбитр Василий Казарцев отстранен от дальнейшей работы.