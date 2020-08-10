Россия сегодня возобновляет авиарейсы на турецкие курорты. На первом этапе летать в Анталью, Бодрум и Даламан разрешено только из Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону. Речь идет как о регулярных, так и чартерных рейсах. Россия приостановила пассажирское авиасообщение с другими странами в конце марта из-за пандемии коронавируса. С 1 августа из Москвы, Петербурга и Ростова разрешили полеты в Анкару, Стамбул, Лондон и Занзибар.