Штаб Светланы Тихановской заявил о ее победе на 20-ти участках в Минске и Минском районе

Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской заявил о ее победе на 20-ти участках в Минске и Минском районе. На отдельных участках перевес над Александром Лукашенко составляет 5-6 раз, — сообщила пресс-секретарь основного кандидата от оппозиции Анна Красулина, передает «Интерфакс». Агентство РИА «Новости» со ссылкой на избирательную комиссию сообщает, что Тихановская с большим отрывом победила на участке в Варшаве. В то же время Центризбирком Белоруссии утверждает, что Александр Лукашенко лидирует во всех районах страны, которые отчитались о подсчете голосов. Предварительные итоги в ЦИКе пообещали назвать к двум часам ночи.

Президентские выборы в Белоруссии прошли на фоне арестов ключевых возможных соперников Лукашенко. Проголосовать удалось далеко не всем желающим. В день голосования были задержаны журналисты телеканала «Дождь». Не открываются сайты крупнейших белорусских СМИ. Журналисты в Минске сообщают о проблемах с интернетом.