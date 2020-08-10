Корреспондент издания «МБХ медиа» Скрыльников сообщил, что контужен при взрыве светошумовой гранаты в Минске

Корреспондент издания «МБХ Медиа» Александр Скрыльников сообщил, что контужен при взрыве светошумовой гранаты в Минске. По его словам, он плохо видит, у него болят уши. По информации белорусских СМИ, светошумовые гранаты применил ОМОН для разгона протестующих в Минске, которые требуют отставки президента Александра Лукашенко.

Белорусский портал Tut.by передает, что силовики использовали и водометы, а ближе к полуночи стали штурмовать баррикады, которые на одном из проспектов выстроили протестующие. Агентство Sputnik Беларусь передает, что в результате столкновений в Минске пострадали несколько человек. Они доставлены в больницу, говорят источники в медицинских службах. Однако, как передает «Интерфакс», минская милиция не подтверждает использование водометов и светошумовых гранат и также утверждает, что не располагает данными о пострадавших.