TUT.BY: Светлана Тихановская обратилась к милиции и избирателям

«Я хочу попросить милицию и войска помнить о том, что они часть народа. И попросить своих избирателей — предотвращайте провокации, не нужно давать повод к применению к вам насилия. Я знаю, что белорусы проснуться завтра уже в новой стране и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего, офицеры, я знаю, что вы можете это сделать». Заявление Тихановской приводит TUT.BY.