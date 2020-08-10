TUT.BY: Светлана Тихановская обратилась к милиции и избирателям

«Я хочу попросить милицию и войска помнить о том, что они часть народа. И попросить своих избирателей — предотвращайте провокации, не нужно давать повод к применению к вам насилия. Я знаю, что белорусы проснуться завтра уже в новой стране и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего, офицеры, я знаю, что вы можете это сделать». Заявление Тихановской приводит TUT.BY.
2020-08-10T00:59:03+03:00
2020-08-10T00:59:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:59, 10 августа 2020
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