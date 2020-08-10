Минская милиция не подтверждает использование водометов и светошумовых гранат

Пресс-служба ГУВД горисполкома Минска по-прежнему не располагает информацией о задержанных и пострадавших в ходе протестных акций, а также не подтверждает использование водометов и светошумовых гранат против протестующих. «О количестве задержанных можно будет говорить утром, сейчас таких данных нет. Сведений о пострадавших у нас нет, нет информации о применении водометов и светошумовых гранат», — сказал представитель пресс-службы.