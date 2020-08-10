Белорусские силовики взяли под полный контроль район Старого города в Минске

Белорусские силовики в ночь на понедельник сумели взять под полный контроль район Старого города в Минске, вытеснив оттуда основную часть протестующих. Как передает корр. ТАСС, из этого района выезжают автомобили скорой помощи и заполненные задержанными автозаки.

Тем не менее столкновения продолжаются в районе стелы «Минск — город-герой», где, по приблизительным подсчетам, находится несколько тысяч митингующих. В этом районе по-прежнему раздаются взрывы светошумовых гранат и сосредоточено значительное количество спецтехники силовиков.