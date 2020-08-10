«Медиазона»: Протестующие в Минске стягиваются с окраин города в центр

Протестующие в Минске стягиваются с окраин города в центр, передает корреспондент «Медиазоны». По его словам, протестующие идут от улицы Тимирязева к Белорусскому государственному педагогическому университету имени Максима Танка. Люди кричат «На ленинку», передает корреспондент. Вероятно, имеется в виду метро «Площадь Ленина», где находится площадь Независимости.
2020-08-10T00:34:12+03:00
2020-08-10T00:34:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:34, 10 августа 2020
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