Тихановская с большим отрывом победила на избирательном участке в Варшаве

Светлана Тихановская с большим отрывом победила на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Варшаве. Об этом со ссылкой на главу участковой комиссии Александра Чесновского сообщает РИА «Новости».
2020-08-10T00:31:03+03:00
2020-08-10T00:31:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:31, 10 августа 2020
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