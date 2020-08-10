Sputnik Беларусь: В ходе акций протеста в Минске есть пострадавшие, несколько человек доставлены в больницу

В ходе акций протеста в Минске есть пострадавшие, несколько человек доставлены в больницу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Sputnik Беларусь.
2020-08-10T00:22:47+03:00
2020-08-10T00:22:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:22, 10 августа 2020
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