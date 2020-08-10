МВД Белоруссии в связи с протестами в Минске проводит заседание оперативного штаба

МВД Белоруссии в связи с протестами в Минске, начавшимися после состоявшихся в воскресенье выборов президента, проводит заседание оперативного штаба. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь министерства Ольга Чемоданова. «Мы анализируем сложившуюся ситуацию, и вскоре последует официальное заявление», — сказала она.