РИА «Новости»: Отряд ОМОНа вытеснил несколько тысяч митингующих от стелы

Большой отряд ОМОНа вытеснил по проспекту Машерова несколько тысяч митингующих от стелы «Минск— город-герой» , передает корреспондент РИА Новости. Выстроившись в шеренгу с щитами и дубинками, милиционеры оттеснили митингующих по мосту через реку Свислочь. Продвижению ОМОНа мешало большое количеств автомобилей, которые скопились на мосту из-за перекрытого движения. Вперед цепочки милиционеров шли две машины водометов, которые время от времени обливали протестующих водой. Водитель пассажирского автобуса преградил движение одному из водометов. Митингующие и автомобилисты встретили его действия аплодисментами и гудками.
2020-08-10T00:14:47+03:00
2020-08-10T00:14:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:14, 10 августа 2020
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