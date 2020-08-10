РИА «Новости»: Отряд ОМОНа вытеснил несколько тысяч митингующих от стелы

Большой отряд ОМОНа вытеснил по проспекту Машерова несколько тысяч митингующих от стелы «Минск— город-герой» , передает корреспондент РИА Новости. Выстроившись в шеренгу с щитами и дубинками, милиционеры оттеснили митингующих по мосту через реку Свислочь. Продвижению ОМОНа мешало большое количеств автомобилей, которые скопились на мосту из-за перекрытого движения. Вперед цепочки милиционеров шли две машины водометов, которые время от времени обливали протестующих водой. Водитель пассажирского автобуса преградил движение одному из водометов. Митингующие и автомобилисты встретили его действия аплодисментами и гудками.