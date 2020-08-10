Колесникова: Белорусская оппозиция будет ждать официальных результатов голосования на выборах президента страны

Белорусская оппозиция будет ждать официальных результатов голосования на выборах президента страны и пока и не собирается призывать людей к протестам. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» представитель штаба Виктора Бабарико и участница кампании Светланы Тихановской Мария Колесникова.

Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина призвала проигравших на выборах кандидатов в президенты спокойно принять поражение, поздравить победителя и не «будоражить» массы.

Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина призвала проигравших на выборах кандидатов в президенты спокойно принять поражение, поздравить победителя и не «будоражить» массы.