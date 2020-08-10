В Минске милиция задерживает людей, которые вышли на протестную акцию

Силовики применяют водометы для разгона демонстрантов в городе, передает РИА Новости. По данным телеканала «Белсат» на проспекте Победителей в центре белорусской столицы происходят массовые стычки силовиков с участниками манифестации. По оценкам издания речь идет более чем о 2 тысячах собравшихся.

В центре белорусской столицы этим вечером была перекрыта пешеходная часть проспекта Независимости, главной улицы города. Не работают несколько станций метро, частично отключили городское освещение, с перебоями работает интернет. На площади Победы около стелы «Минск — город герой» произошли столкновения протестующих с силовиками, участников акции задерживают, были слышны хлопки от светошумовых гранат. По словам очевидцев в районе проспекта силовики применяли спецсредства. По сообщения СМИ, есть раненые. «МБХ медиа» сообщает со ссылкой на своего корреспондента, что на проспекте Победителей собрались примерно пять тысяч протестующих. Люди скандируют: «Уходи!», «Наш дом — Беларусь!».

В какой-то момент участники акции двинулись прямо по улицам маршем. В районе стелы автозак сбил человека, стоявшего на проезжей части, тот упал, к нему тут же подбежали люди. Их стали забрасывать светошумовыми гранатами. 5-6 человек вынесли пострадавшего — у него серьезные травмы, сообщил интернет-ресурс TUT.BY со ссылкой на очевидцев. Интерфакс передает о прибытии большого числа машин скорой помощи к месту стихийного митинга. Минская милиция сообщила РИА Новости, что не располагает данными о пострадавших в ходе несанкционированных акций. По информации РИА-Новости протестующие в центре Минске начали сооружать баррикады из мусорных баков.

В других городах Белоруссии — Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве -милиция тоже задерживает и разгоняет протестующих. Поступала информация, что в Бресте применили слезоточивый газ.