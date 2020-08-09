«Медиазона»: в центре Минска милиция начала использовать водометы

На проспекте Машерова милиция применила против протестующих водометы и начала массово закидывать их светошумовыми гранатами, сообщает корреспондент «Медиазоны».

Сообщается также, что силовики начали штурм баррикад. Их ранее из мусорных баков начали возводить протестующие.

TUT.BY сообщает, что в Бресте милиция использует для предупреждения людей предметы, похожие на сигнальные пистолеты или какие-то необычные хлопушки, ими стреляют в воздух.

Пресс-секретарь МВД Белоруссии сообщает, что МВД проводит заседание оперативного штаба в связи с протестами в Минске.