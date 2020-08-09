Вероника Цепкало возвращается в Белоруссию

Валерий Цепкало пообещал, что вернется в Минск, если протесты будут продолжаться.

Обо всем этом Цепкало рассказал в эфире ТК «Дождь».

Ранее жена незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало уехала из страны вслед за ним.