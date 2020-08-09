Вероника Цепкало возвращается в Белоруссию

Валерий Цепкало пообещал, что вернется в Минск, если протесты будут продолжаться.
Обо всем этом Цепкало рассказал в эфире ТК «Дождь».
Ранее жена незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало уехала из страны вслед за ним.
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Валерий Цепкало пообещал, что вернется в Минск, если протесты будут продолжаться.
Обо всем этом Цепкало рассказал в эфире ТК «Дождь».
Ранее жена незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало уехала из страны вслед за ним.
Дмитрий Медведев: Наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость…