SPUTNIK Беларусь: В Минске милиция применила слезоточивый газ против протестующих

Около стелы «Минск — Город Герой» силовики применили слезоточивый газ против протестующих, сообщает SPUTNIK Беларусь. Между тем телеграм-канал NEXTA сообщает, что в Минске на улицы вышли люди, они продолжают стягиваться в центр города. В отдельных точках происходят стычки с ОМОНом, люди прорывают оцепления.

Корреспондент «Медиазоны» насчитал пять автозаков по дороге к стеле «Минск — город-герой» на Проспекте Победителей от улицы Тимирязева. Люди по обе стороны дороги на подходе к стеле со стороны магазина Biggz скандируют «Жыве Беларусь».

На проспект Машерова приехал начальник минского ОМОНа Дмитрий Балаба, он стоит посреди дороги, передает TUT.by. На улице Машерова с двух сторон выстроили автозаки. Возле переходов кучкуются люди.

Напомним, что в Белоруссии до сих пор наблюдаются проблемы с работой Интернета. Сайты многих белорусских СМИ не работают.

МВД Белоруссии не располагает информацией о пострадавших среди протестующих в Минске.

В столице Белоруссии в районе стелы «Минск — город герой» происходят стычки ОМОНА с собравшимися здесь проитвниками итогов президентских выборов. Как сообщает телеграмм-канал «Страна для жизни», площадки возле гостиницы «Юбилейная» и возле Дворца спорта заполнены людьми. Слышны разрывы светошумовых гранат, которые запускает милиция. Как сообщают очевидцы, в районе Стеллы визуально собралось несколько тысяч человек. ТАСС свидетельствует, что есть пострадавшие, одного из участников акции протеста, получившего травму головы, увезла скорая.