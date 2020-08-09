Интерфакс: Штаб Тихановской заявил о ее победе на трех участках в Минске

Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской заявил о ее победе над действующим президентом Александром Лукашенко на трех участках в Минске.



«В Минске на участке ?51 Октябрьского района за Лукашенко — 394, за Тихановскую — 1226. Участок ?70 Первомайского района — за Лукашенко — 686, за Тихановскую — 1023. Участок ?37 Первомайского района — за Лукашенко — 297, за Тихановскую — 848», — сообщила журналистам представитель штаба Тихановской Ольга Ковалькова со ссылкой на данные, которые размещены на участках после завершения голосования.