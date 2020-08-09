Белорусские силовики отпустили журналистов «Дождя» Владимира Роменского, Василия Полонского и Николая Антипова. Об этом сообщает сам телеканал. В ближайшее время отпущенных в Белоруссии сотрудников «Дождя» доставят в Россию — в Смоленск. Журналистам «Дождя» ограничат въезд в республику, сообщил РИА Новости адвокат россиян Антон Гашинский. «Ограничение на въезд точно будет», — сказал Гашинский. Он отметил, что журналистов передали сотрудникам посольства под расписку о том, что будет организован их выезд, им «все отдали».
2020-08-09T23:04:00+03:00
2020-08-09T23:15:20+03:00
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23:04, 09 августа 2020
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