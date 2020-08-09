В Белоруссии вечером 9 августа перестали работать сайты всех крупнейших СМИ страны

По состоянию на 22:00 мск не открываются сайт государственного агентства «Белта», крупнейший независимый портал TUT.by, а также такие СМИ как «Наша нива», «Онлайнер», «Белорусский партизан». «Медиазона» отмечает, что в Минске также перестали работать Uber и «Яндекс.Такси». Днем 9 августа сообщалось, что в Белоруссии с перебоями работают мессенджеры и социальные сети.
2020-08-09T22:35:47+03:00
2020-08-09T23:15:50+03:00
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22:35, 09 августа 2020
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