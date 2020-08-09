В Минске продолжаются столкновения протестующих с ОМОНом, в белорусских городах проходят протестные акции

Об этом сообщают белорусские медиа. Портал TUT.by сообщает, что стычка между протестующими и силовиками происходит у стелы «Минск — город-герой». Корреспондент «МБХ медиа» передает, что у стелы силовики применили против протестующих светошумовые гранаты. Было около 20 взрывов, бойцы ОМОНа таким образом пытаются разогнать протестующих. Те, в свою очередь, разбегаются по дворам и прячутся в подъездах. В Минске отключили городское освещение, сообщает корреспондент «МБХ медиа».

На площади Победы в Минске милиция начала разгон собравшихся, передает РИА. По данным их корреспондента, протестующию зажигают файеры и бросают их в сторону силовиков.

Акция протеста против итогов выборов проходит также в центре белорусского Бреста. ОМОН начал разгонять собравшихся, люди скандирую

«Живи, Беларусь» и «Позор»». Ранее Sputnik Беларусь передавал, что правоохранители начали задерживать людей на площади Ленина в центре белорусского Витебска.