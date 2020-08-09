ЦИК Белоруссии сообщает, что согласно новым данным Александр Лукашенко набирает 81%

ЦИК Белоруссии сообщил, что после получения данных всех закрытых участков Александр Лукашенко набирает на выборах президента 81,35%. У Светланы Тихановской 8%, на третьем месте графа «против всех» — 4%, сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина. Также по данным ЦИК в Минске продолжает работать один избирательный участок.
2020-08-09T23:05:00+03:00
2020-08-09T23:14:50+03:00
https://echo.msk.ru/news/2689861-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3298425.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:05, 09 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Дмитрий Медведев: Наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость…