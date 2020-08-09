ЦИК Белоруссии сообщает, что согласно новым данным Александр Лукашенко набирает 81%

ЦИК Белоруссии сообщил, что после получения данных всех закрытых участков Александр Лукашенко набирает на выборах президента 81,35%. У Светланы Тихановской 8%, на третьем месте графа «против всех» — 4%, сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина. Также по данным ЦИК в Минске продолжает работать один избирательный участок.