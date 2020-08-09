Большое количество военной техники было замечено на улицах Минска в день Президентских выборов в Белоруссии

Кадры и ведеоролики, размещенные в интернете, подтверждают эту информацию.

Первую видеозапись с военной техникой в Минске опубликовал портал TUT.BY еще накануне выборов. На кадрах видно стоящие на дороге в городе военные машины. Сегодня с утра посты ГАИ на подъездах к Минску усилили людьми в военной форме с автоматами, сообщает «Белсат», открыты для движения только две полосы из четырех. На обочине Логойского тракта были замечены военные с пулеметами и двумя бронетранспортерами. Вдоль Минской кольцевой автодороги расставлены мужчины в одинаковых спортивных костюмах зеленого цвета и красных бейсболках. А на каждом съезде с Минской кольцевой автодороги дежурит экипаж ГАИ.

Политолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook пишет, что в Минск были введены также танки и тяжелое вооружение. А улица, где находится резиденция действующего президента Александра Лукашенко, полностью перекрыта военной техникой.

СМИ также отмечали, что в день выборов по всей Беларуси очень плохо работает интернет и отключена сотовая связь.

Один из кандидатов в президенты Белоруссии Сергей Черечень в эфире телеканала РБК сказал, что не верит предварительным результатам выборов. Сергей Черечень получил — 0,9% голосов избирателей