Экзитпол СТВ: Лукашенко побеждает на выборах в Белоруссии с 71,4% голосов

Действующий президент Александр Лукашенко побеждает на состоявшихся в воскресенье в Белоруссии выборах главы государства с 71,4% голосов. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола по заказу телеканала СТВ, проведенного Центром социально-гуманитарных исследований Белорусского государственного экономического университета. Согласно этому же экзитполу, основной соперник Лукашенко в предвыборной гонке Светлана Тихановская набирает 10,1% голосов. ЦИК Белоруссии объявил, что явка по состоянию на 18:00 составила 79%.