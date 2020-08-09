Экзитпол СТВ: Лукашенко побеждает на выборах в Белоруссии с 71,4% голосов

Действующий президент Александр Лукашенко побеждает на состоявшихся в воскресенье в Белоруссии выборах главы государства с 71,4% голосов. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола по заказу телеканала СТВ, проведенного Центром социально-гуманитарных исследований Белорусского государственного экономического университета. Согласно этому же экзитполу, основной соперник Лукашенко в предвыборной гонке Светлана Тихановская набирает 10,1% голосов. ЦИК Белоруссии объявил, что явка по состоянию на 18:00 составила 79%.
2020-08-09T21:44:42+03:00
2020-08-09T21:57:45+03:00
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21:44, 09 августа 2020
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