Глава комитета Госдумы по делам СНГ Калашников считает, что Лукашенко уверенно победит на выборах президента Беларуси

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член президиума ЦК КПРФ Леонид Калашников считает, что Александр Лукашенко уверенно победит на выборах президента Белоруссии. Об этом российский парламентарий сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«То, что Лукашенко побеждает и с убедительным результатом, для меня очевидно. Даже неофициальные результаты говорят о том, что он набирает порядка 80%», — отметил Л.Калашников.

С его точки зрения, Лукашенко до сих пор пользуется поддержкой у населения, так как «не дал растащить собственную республику по карманам».

По данным депутата, выборы в Белоруссии прошли спокойно и без нарушений. «Мои товарищи, которые от нас уехали туда наблюдателями, сказали, что все прошло спокойно. Ничего такого, кроме действительно больших очередей под вечер, на избирательных участках не происходило. И то люди явно просто не успели», — уточнил Л.Калашников.

С его точки зрения, в качестве президента «Лукашенко будет лучшим вариантом для России». «От добра добра не ищут. У нашей страны 25 лет сотрудничества с Лукашенко. Русский язык в Белоруссии является государственным, у нас общий рынок труда, открытые границы. Геополитически он никогда не жертвует отношениями Белоруссии и России в угоду личным обидам. По делам Лукашенко — самый пророссийский президент. Его политика была многовекторной, но в итоге всегда сходилась на дружбе с Россией», — подчеркнул Л.Калашников.

Что касается инцидента с задержанием 33 россиян, которых в Белоруссии назвали членами частной военной компании «Вагнера», депутат считает его «исчерпанным после письма президента РФ Владимира Путина».

Сегодня в Белоруссии проходят выборы президента. Избирательная кампания сопровождалась массовыми акциями протеста из-за недопуска на голосование и ареста оппозиционных кандидатов. Главной соперницей действующего президента Александра Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, считается Светлана Тихановская, жена арестованного популярного блогера Сергея Тихановского.

По результатам государственного экзитпола, Александр Лукашенко набирает 79,7%, Светлана Тихановская 6,8%, Анна Канопацкая 2,3%, Андрей Дмитриев 1,1%, Сергей Черечень 0,9%. Против всех проголосовали 9,2% избирателей.