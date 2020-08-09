В Минске и других городах Белоруссии люди выходят на улицы, начались первые задержания

В Минске начались первые задержания после окончания голосования на выборах президента Белоруссии. Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на очевидцев. Людей задерживают у избирательных участков, куда граждане приходят, чтобы проконтролировать работу избиркома. РИА Новости сообщают, что люди стали стягиваться к стеле «Минск — город-герой» на Проспекте Победителей и там уже начались первые задержания. Изжание «Наша Нива» отмечает, что поезда метрополитена перестали останавливаться на «Октябрьской», «Купаловской», «Первомайской», «Немиге» и «Фрунзенской» станциях. Фрунзенская» и «Немига» — расположены неподалеку от мемориального комплекса. Также TUT.by сообщает о задержаниях людей в Могилеве, Гродно и других городах страны.

Также сообщается о задержании нескольких журналистов — TUT.by сотрудников Анжелики Василевской и Ольги Комягиной, а также официального представителя телеканала «Белсат» в Беларуси Ирины Славниковой.