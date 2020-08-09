Венедиктов: Полиция перекрыла подходы к посольству Белоруссии в Москве, где собралось более 100 человек

Несколько сотен человек, не успевших проголосовать на выборах президента Белоруссии, не расходятся у посольства республики в Москве. Полиция просит их покинуть улицу. Полиция перекрыла подходы к посольству Белоруссии в Москве. Об этом сообщил с места событий главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Избирательный участок закрылся, но большая часть людей не успели проголосовать, поэтому не расходятся. Никто нарушений не совершает — проезжую часть не перекрывают. Люди просто скандируют «Уходи», — рассказал он.

Как уточнил А.Венедиктов, рядом с посольством стоит 10 автозаков, но полиция пока ведет себя корректно и спокойно призывает всех разойтись. Покровка не перекрыта.