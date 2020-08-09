Экзитпол: Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко побеждает на выборах главы государства с 79,7% голосов

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко побеждает на выборах главы государства с 79,7% голосов. Об этом свидетельствуют

результаты экзитпола по заказу телеканала «Мир». По данным экзитпола, Светлана Тихановская набирает 6,8% голосов, Анна Канопацкая — 2,3%, Андрей Дмитриев — 1,1%, Сергей Черечень — 0,9%. Против всех проголосовали 9,2%.

Председатель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина рассчитывает опубликовать предварительные итоги выборов в ночь на понедельник, возможно, до двух часов ночи. Она рассчитывает, что ЦИКу удастся подвести предварительные итоги выборов по всей стране.

Белорусская оппозиция будет ждать официальных результатов голосования на выборах президента страны и пока и не собирается призывать людей к протестам. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» представитель штаба Виктора Бабарико и участница кампании Светланы Тихановской Мария Колесникова.

Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина призвала проигравших на выборах кандидатов в президенты спокойно принять поражение, поздравить победителя и не «будоражить» массы.