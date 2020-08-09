В Минске начались задержания людей у избиркомов

Об этом в эфире «Эха Москвы» сообщил белорусский политический обозреватель Артем Шрайбман. «Прямо у меня во дворе только что задержали людей, которые пошли в избирком добиваться честного подсчета голосов. Потом были призывы собираться в центрах городов, в том числе в Минске. Поэтому протесты будут и, очевидно, будет насилие властей в ответ», — сказал он. По словам А.Шрайбмана, «официальным цифрам в Белоруссии верит только очень небольшое число сторонников власти»." 82% — это нереальная цифра, максимум – 35% при условии, что электорат Лукашенко активно пошел на участки, чего мы не знаем", — пояснил политолог.

Также видео задержаний на улицах Минска публикует телеграм-канал NEXTA. По их данным, люди продолжают стягиваться к избирательным участкам. Напомним, сегодня в Белорусси прошли выборы президента. Весь день люди выстраивались в очереди, чтобы проголосовать. После 20 часов некоторые участки продолжили работу из-за большого скопления избирателей. Между тем, напомним, что ранее представители оппозиции призывали людей приходить к избирательным участкам после окончания голосования.