Белорусская оппозиция ждет подведения итогов выборов и не собирается призывать людей к протестам – Колесникова

Белорусская оппозиция будет ждать официальных результатов голосования на выборах президента страны и пока и не собирается призывать людей к протестам. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» представитель штаба Виктора Бабарико и участница кампании Светланы Тихановской Мария Колесникова.

«Мы будем ждать результатов ЦИК и результатов альтернативного голосования на платформе «Голоса», где зарегистрировалось более 1 млн человек. Мы никого не призываем ни к каким протестам. Это наша позиция. Но считаем, что каждый гражданин Белоруссии имеет право на защиту своего голоса, в том числе способом, прописанным в Конституции», — сказала она.

М.Колесникова отметила, что пока официальных результатов голосования нет, не подписаны финальные протоколы, кроме того, голосование продлили. «Это говорит, что система абсолютно хакнулась, и власти были к этому не готовы», — заключила она.