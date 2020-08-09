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20:34, 09 августа 2020

Журналисты российского телеканала «Дождь» в ближайшее время будут депортированы из Белоруссии

Журналисты российского телеканала «Дождь», задержанные в Минске день президентских выборов, в ближайшее время будут депортированы из Белоруссии. Как сообщает телеканал «Дождь», Владимира Роменского, Василия Полонского и Николая Антипова сейчас везут в центральное РУВД. На них составят административные протоколы по статье о нарушении законодательства о СМИ, после этого их передадут посольству России для выдворения. Съемочная группа «Дождя» была задержана из-за отсутствия аккредитации для освещения выборов.



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