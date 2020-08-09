Журналисты российского телеканала «Дождь» в ближайшее время будут депортированы из Белоруссии

Журналисты российского телеканала «Дождь», задержанные в Минске день президентских выборов, в ближайшее время будут депортированы из Белоруссии. Как сообщает телеканал «Дождь», Владимира Роменского, Василия Полонского и Николая Антипова сейчас везут в центральное РУВД. На них составят административные протоколы по статье о нарушении законодательства о СМИ, после этого их передадут посольству России для выдворения. Съемочная группа «Дождя» была задержана из-за отсутствия аккредитации для освещения выборов.
2020-08-09T20:34:08+03:00
2020-08-09T20:34:08+03:00
https://echo.msk.ru/news/2689829-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:34, 09 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Дмитрий Медведев: Наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость…
Дебаты на Эхе. Гончаров против Каца: Репутация, государственные деньги, борьба за партию
М.Кац: Возможность заниматься политикой в России у либерального человека только одна — «Яблоко». Поэтому я присоединился к «Яблоку». Да, пытаются меня исключить…
К.Гончаров: Максим, что значит «пытаются исключить»? Тебя исключили…