Движение в центре Москвы затруднено из-за скопления людей у посольства Белоруссии

Движение по улице Маросейка и соседним переулкам в центре Москвы затруднено из-за скопления людей у посольства Белоруссии, сообщили в воскресенье в официальном телеграм-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.



«На Маросейке и соседних улицах из-за скопления людей затруднено движение. Обходите и объезжайте!» — говорится в публикации, которая позднее была удалена.

Между тем, как сообщает телеграм-канал NEXTA, у посольства остались люди, которые не успели проголосовать. Они подняли вверх свои белорусские паспорта и скандируют «Лукашенко, уходи!».

Явка на выборах президента Белоруссии в Москве оказалась беспрецедентной, есть те, кто не успел проголосовать до закрытия участка, сообщил пресс-секретарь посольства страны в России Олег Мазуро.

«Явку можно оценить как беспрецедентную. Было очень много желающих реализовать свое конституционное право и проголосовать на выборах. К сожалению, из-за совокупности различных факторов не всем это удалось сделать, в том числе из-за ситуации с ограничительными мерами, которые приняты в Москве для борьбы с распространением коронавируса», — сказал Мазуро «Интерфаксу».