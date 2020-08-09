Глава ЦИК Белоруссии: Лукашенко на закрытых участках в пяти регионах набирает 82,08%

Об этом сообщила глава ЦИК РБ Лидия Ермошина, передает ТАСС. По ее данным, Светлана Тихановская в свою очередь набирает 6,98% голосов.

Кроме того, Ермошина отметила, что голосование на президентских выборах в Белоруссии завершено не полностью, в столице на некоторых участках оно продолжится.



«Некоторые участки не закрываются. Это впервые, это в городе Минске, где по прежнему стоят сотни избирателей, — сказала она. — И пока они не проголосуют, судя по всему, они будут работать».