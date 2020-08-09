БЕЛТА: По данным национального экзит-пола Лукашенко набирает 79,7%

По данным национального экзит-пола Александр Лукашенко набирает 79,7% голосов на выборах президента Белоруссии. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набирает 6,8%. Анна Канопацкая набрала 2,3%, Андрей Дмитриев — 1,1%, Сергей Черечень — 0,9%. Против всех, по данным exit poll, проголосовали 9,2% избирателей.

Молодежной лабораторией социологических исследований РСОО «БКМО» по заказу национального представительства Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Республике Беларусь был проведен национальный exit poll (опрос на выходе из избирательных участков) на состоявшихся сегодня выборах Президента Республики Беларусь, сообщает БЕЛТА.