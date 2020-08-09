Глава МВД Белоруссии: Журналисты «Дождя» вскоре будут отпущены и смогут вернуться домой

Глава МВД Белоруссии проинформировал посла РФ, что журналисты «Дождя» вскоре будут отпущены, им предоставят возможность вернуться домой, передает РИА со ссылкой на дипмиссию.

Ранее сообщалось, что задержанных в Белоруссии журналистов российского телеканала «Дождь» попросят покинуть территорию республики. Об заявил РИА Новости пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

Министерство иностранных дел Белоруссии не исключает, что задержанных в Минске российских журналистов «Дождя» попросят покинуть республику.

Пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз подчеркнул, что задержанные сотрудники телеканала работали в Белорруссии без соответствующей аккредитации, то есть нарушили закон. По его словам, сейчас в стране аккредитовано более 300 иностранных журналистов. Все они без каких-либо препятствий могут делать свою работу.

В Telegram-канале «Дождя» появилась информация о задержании в Белоруссии, где проходят президентские выборы, двух корреспондентов и оператора российского телеканала. Как утверждается, «люди в штатском и в масках положили их на асфальт и увели в неизвестном направлении». Мария Колесникова, представитель штаба снятого с выборов Виктора Бабарико, сообщила, что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.

Как сообщил Ататолий Глаз, журналисты «Дождя» находятся в одном из РУВД Минска, с их участием осуществляются необходимые процессуальные действия.