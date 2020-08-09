Лидер Объединенной гражданской партии (ОГП) Белоруссии Николай Козлов задержан около одного из избирательных участков в
Минске, сообщила пресс-секретарь штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Анна Красулина журналистам в воскресенье.
«Нам сообщили, что около одного из избирательных участков в Минске задержан глава ОГП Николай Козлов. Он является доверенным лицом Светланы Тихановской», — сказала Красулина. Ранее была задержана руководитель избирательного штаба Тихановской Мария Мороз.
Штаб Тихановской: В Минске задержан глава Объединенной гражданской партии Белоруссии Козлов
Лидер Объединенной гражданской партии (ОГП) Белоруссии Николай Козлов задержан около одного из избирательных участков в