В Белоруссии завершилось голосование на президентских выборах

До самого закрытия избирательных участков к ним выстраивались очереди из желающих проголосовать. В ЦИК даже поступали сообщения о нехватке бюллетеней. Впрочем глава ЦИК Лидия Ермошина утверждает, что это произошло из-за намеренной порчи. Явка на выборах президента Белоруссии по данным ЦИК, к шести вечера составила 79%.