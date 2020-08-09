Владимир Путин подписал указ, отменяющий ношение каракулевых шапок высшими офицерами и полковниками российских Вооруженных сил. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов. Согласно указу, им шапки заменят на более дешевые меховые аналоги. При этом у Федеральной службы охраны и генералов Росгвардии головные уборы останутся каракулевыми и будут различаться по цвету в зависимости от рода войск.