В Минске милиция перекрыла пешеходную часть проспекта Независимости у Главпочтамта

Подразделения милиции перекрыли пешеходную часть минского проспекта Независимости у Главпочтамта, сообщает корреспондент ТАСС. Также закрыт проход к площади Независимости, где находятся Дом правительства и Центризбирком. Ранее представители оппозиции призывали граждан не расходиться от участков после завершения голосования, чтобы не допустить фальсификаций при подсчете голосов.