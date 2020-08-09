В Минске милиция перекрыла пешеходную часть проспекта Независимости у Главпочтамта

Подразделения милиции перекрыли пешеходную часть минского проспекта Независимости у Главпочтамта, сообщает корреспондент ТАСС. Также закрыт проход к площади Независимости, где находятся Дом правительства и Центризбирком. Ранее представители оппозиции призывали граждан не расходиться от участков после завершения голосования, чтобы не допустить фальсификаций при подсчете голосов.
2020-08-09T19:35:06+03:00
2020-08-09T19:35:15+03:00
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19:35, 09 августа 2020
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