На автодроме в Сильверстоуне завершилась гонка пятого этапа чемпионата мира Формулы-1

Гран-при 70-летия выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

До сего дня в нынешнем Чемпионате побеждали только пилоты Мерседеса. Сегодня гегемонию немецкой конюшни прервал Ферстаппен. За счёт долгого стартового отрезка на шинах «хард» Макс вмешался в борьбу стартовавших с первой линии фаворитов и почти сразу после первого пит-стопа вышел в лидеры. В итоге Льюис Хэмилтон оказался на финише только вторым. Замкнул тройку лучших его напарник по Мерседесу Валттери Боттас. Ну а Ферстаппен не только завоевал 9-ю в карьере победу, но и обошел в общем зачете пилотов Боттаса и вышел на вторую позицию.

Не остался без набранных очков в Сильверстоуне и Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят. Который финишировал 10-м после старта с 16-й позиции.

Следующий этап Чемпионата мира пройдет в Барселоне уже в ближайший уикенд.