В Вашингтоне в результате массовой стрельбы сегодня ночью 20 человек пострадали, один погиб

Несколько неизвестных открыли стрельбу по толпе людей в Вашингтоне после полуночи, в ночь на воскресенье. 17-летний подросток скончался, семь пострадавших доставлены в больницы в критическом состоянии, еще 12 человек получили незначительные ранения. На видео стрельбы, выложенном в соцсетях, видно, как кто-то начинает стрелять по толпе, люди разбегаются. Стрельба произошла в неблагополучном районе на юго-востоке города, на улице, на которой расположены жилые дома.

Три недели назад на северо-востоке американской столицы, в бурно развивающемся районе Вашингтона Коламбия Хайтс неизвестный открыл стрельбу у ресторана, убив одного человека и ранив девятерых.

В результате инцидентов со стрельбой в Вашингтоне в этом году погибло 115 человек — 17-процентное увеличение по сравнению с прошлым годом. Полиция заявляет, что большинство инцидентов связаны с разборками между бандами.