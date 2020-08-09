Причиной крушения легкомоторного самолета под Калугой стала ошибка пилота

Как рассказали ТАСС в СК, сегодня на аэродроме авиационного комплекса Кудиново в Малоярославецком районе во время жесткой посадки легкого самолета погиб летчик. При выполнении пилотажной фигуры «бочка» он не справился с управлением, машина упала на землю. По предварительным данным следствия, за штурвалом находился 53-летний житель Москвы, а его друг снимал видео для продажи самолета.