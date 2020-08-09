МИД РБ: Журналистов «Дождя» попросят покинуть Белоруссию

Задержанные в Белоруссии журналисты телеканала «Дождь», работавшие без аккредитации, должны будут покинуть республику. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.



«Они (журналисты «Дождя — прим. ТАСС) находятся в одном из РУВД Минска, с их участием осуществляются необходимые процессуальные действия. Затем будут приняты решения о мере ответственности в соответствии с законодательством. Учитывая, что они иностранцы, скорее всего, их попросят покинуть территорию Беларуси», — отметил представитель внешнеполитического ведомства.