Явка на выборах президента Белоруссии на 18:00 составила 79%

Об этом сообщает ЦИК страны. Глава ЦИК Лидия Ермошина отметила также, что на некоторых участках не хватает бюллетеней, поскольку никто не рассчитывал на такую явку.

Ранее Ермошина заявила, что несмотря на очереди, Центризбирком Белоруссии не будет продлевать голосование на президентских выборах. По ее словам, в создании огромных очередей огромных очередей на избирательных участках виновата оппозиция, чьи представители намеренно затягивают свое голосование, чтобы создать скопление людей у участков к моменту их закрытия и начала подсчета голосов.