Российские и турецкие авиакомпании в понедельник возобновят полеты из России на курорты Турции

Как сообщает Росавиация, программа международных полетов будет расширена уже завтра. Так, российские и турецкие авиаперевозчики будут доставлять россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью. Рейсы будут совершаться из Москвы, Петербурга и роснова-на-Дону.