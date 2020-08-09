Ермошина: ЦИК Белоруссии не будет продлевать срок голосования из-за очередей

Центризбирком Белоруссии не намеревается продлевать время голосования на президентских выборах в стране из-за выстроившихся на участки очередей. Об этом заявила в воскресенье председатель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина. «Продлевать срок голосования нельзя», — сказала она, комментируя ситуацию на выборах.

Также Ермошина отметила, что оппозиция устраивает провокацию, создавая очереди на избирательные участки.



«Все было бы нормально, если бы не намеренные провокации, которым обучался так называемый протестный электорат через Telegram-каналы», — приводит ее комментарий ситуации с очередями на избирательных участках БелТА.



Ермошина добавила, что некоторые участники голосования занимают на долгое время кабинки, портят бюллетени и долго добиваются выдачи новых. «Именно это привело к тому, что у избирательных участков скопились очень большие очереди», — добавила она.