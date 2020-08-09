Телеканал «Дождь» сообщает об обыске в квартире, которую снимали в Минске задержанные журналисты

В квартире, которую снимали в Минске журналисты «Дождя», прошел обыск. Об этом сообщил «Дождю» адвокат Антон Гашинский. Обыск проводили люди в штатском, они не пустили адвоката. По словам Гашинского, обыск закончился быстро, арендодатель сообщил, что ничего не было изъято.
2020-08-09T18:13:46+03:00
2020-08-09T18:15:57+03:00
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18:13, 09 августа 2020
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