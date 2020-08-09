Телеканал «Дождь» сообщает об обыске в квартире, которую снимали в Минске задержанные журналисты

В квартире, которую снимали в Минске журналисты «Дождя», прошел обыск. Об этом сообщил «Дождю» адвокат Антон Гашинский. Обыск проводили люди в штатском, они не пустили адвоката. По словам Гашинского, обыск закончился быстро, арендодатель сообщил, что ничего не было изъято.