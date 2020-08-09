В Бейруте второй день продолжаются антиправительственные выступления

Сегодня протестующие вновь начали собираться на центральных улицах ливанской столицы, сообщает ТАСС.

Призывы к участию в акции распространялись утром через социальные сети сообщил телеканал «Аль-Арабия. По его данным, в число манифестантов входят и «отставные офицеры».

Утром сразу несколько руководителей ведомств страны объявили о намерении уйти со своих постов. Министр информации Ливана Маналь Абдель Самад извинилась перед соотечественниками.

В связи с уходом в отставку ряда министров Глава правительства Ливана Хасан Диаб созвал экстренное совещание кабинета.

Накануне в центральной части Бейрута прошла демонстрация, переросшая в беспорядки. Протестующие, в частности, обвиняли правящую коалицию Ливана в коррупции и требовали проведения досрочных выборов и независимого расследования взрыва в бейрутском порту.

В результате субботних столкновений в центре Бейрута пострадали более 700 человек. А также свыше 100 ливанских военнослужащих.