В Белоруссии серьезно усилены меры безопасности в день выборов президента

В ряде мест появились проблемы с работой интернета, а на избирательных участках наблюдаются серьезные очереди.

Въезды в Минск оцеплены, машины пропускают только, если у водителя есть местная прописка, пишет сайт Znak.com. По его данным, на улицах белорусской столицы находится множество автозаков, а администрацию президента охраняют силовики. В социальных сетях очевидцы публикуют фотографии военных автомобилей и вооруженных людей в масках, согласно подписям, обозначенным под кадрами, так выглядят посты на окраинах Минска. С самого утра жители Белоруссии отмечают проблемы с мобильным и домашним интернетом, сообщает «Еврорадио». В частности, снижается скорость и возникают трудности с доступом к мессенджеру Telegram, видеохостингу YouTube, VPN-сервисам и независимым средствам массовой информации. Сайт «Медиазона» пишет, что интернет полностью пропадает на несколько минут, а затем ненадолго возвращается. На фоне этого на избирательных участках в Белоруссии собираются длинные очереди. Иногда они растягиваются на несколько улиц. Об этом свидетельствуют фотографии и видеозаписи, которые публикует белорусский новостной портал TYT.BY из разных городов страны.

Государственное телевидение Белоруссии накануне сообщало о том, что у милиции есть сведения о планируемых в день выборов провокациях.

Оппозиция призывает сегодня белорусов прийти на избирательные участки к закрытию, чтобы не допустить фальсификаций, рассказала главный редактор «Хартии-97» Наталья Радина. Никто не надеется на честный подсчет голосов, добавила Радина.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что страна не будет ввергнута в хаос и гражданскую войну после выборов. В то же время Лукашенко предостерег политических оппонентов от нарушения закона. Лукашенко заверил, что ситуация в стране под контролем.