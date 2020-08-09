В Белоруссии задержана съемочная группа телеканала «Дождь», которая приехала в Белоруссию освещать ход президентских выборов. На кадрах, появившихся в сети, видно как неизвестные в штатском и в масках кладут на асфальт Владимира Роменского, Василия Полонского и оператора Николая Антипова и увозят их в неизвестном направлении. Представитель штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико, соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова рассказала «Дождю», что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице. Официальных комментариев силовых органов Белоруссии до сих пор не поступало.

Журналисты российского телеканала «Дождь» в Белоруссии были задержаны из-за отсутствия аккредитации, посольство оказывает им консульскую поддержк. Об этом «Эху Москвы» сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Местонахождение журналистов установлено, посольство оказывает им консульскую поддержку.

Телеканал «Дождь» подавал документы на аккредитацию для работы на президентских выборах в Белоруссии еще в июне и ожидал ее подтверждения от белорусских властей. Об этом ТАСС сообщил главный редактор телеканала Тихон Дзядко.